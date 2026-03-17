محمد عبدالجليل: الزمالك يقاتل رغم الأزمات وينافس بدون أي دعم

قال الإعلامي محمد عبدالجليل إن نادي الزمالك يواصل المنافسة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها على المستويين المالي والفني، مؤكدًا أن الفريق يقاتل على أكثر من جبهة دون أي دعم أو تسهيلات.

وأضاف عبدالجليل، خلال برنامجه “زملكاوي” على قناة الزمالك، أن البعض يتجاهل الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الفريق، خاصة في ظل ضغط المباريات، مشيرًا إلى أن الزمالك خاض مباراتين خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز نحو 62 ساعة.

وأوضح أن هذا الضغط كان له تأثير واضح على الأداء في بعض المباريات، مثل مواجهة إنبي، والتي انتهت بهزيمة قد يكون لها تأثير على سباق اللقب في نهاية الموسم.

وأكد أن النادي لا يحصل على أي تسهيلات مثل تأجيل المباريات، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأمور تحدث في الدوريات الأوروبية، مستشهدًا بتأجيل مباراة لفريق باريس سان جيرمان أمام نانت بسبب ارتباطه بمواجهة أخرى.

وشدد عبدالجليل في ختام تصريحاته على أن الزمالك مازال يواجه أزمات مالية ومشكلات عديدة، لكنه يواصل القتال اعتمادًا على دعم جماهيره وإيمانه بقدرته على إنهاء الموسم بشكل قوي رغم كل التحديات.