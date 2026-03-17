حسام عبدالمنعم: قطاع ناشئي الزمالك كنز كبير.. ورشحت عبدالحليم علي قبل تألقه

أكد حسام عبدالمنعم، لاعب نادي الزمالك السابق، أن قطاع الناشئين داخل القلعة البيضاء يمثل كنزًا حقيقيًا للنادي، مشددًا على أهمية الاهتمام بالمواهب الشابة خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالمنعم، في تصريحات عبر راديو صوت الزمالك، إنه كان له دور سابق في ترشيح عدد من اللاعبين المميزين، أبرزهم عبدالحليم علي عندما كان لاعبًا في فريق الشرقية للدخان، مشيرًا إلى أنه تحدث عنه وقتها مع الكابتن إبراهيم يوسف قبل أن يصبح لاحقًا أحد أبرز نجوم الزمالك وهدافه التاريخي.

وأضاف أنه ساهم أيضًا في ظهور عدد من اللاعبين مثل مصطفى محمد ومحمد إبراهيم وحسن أبو المعاطي وفرنسي، مؤكدًا أنهم من اللاعبين الذين يثق في قدراتهم ويتمنى لهم المزيد من النجاح.

وأشار عبدالمنعم إلى أن الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة معتمد جمال يقدم أداءً جيدًا، مؤكدًا أن الجميع يعمل من أجل مصلحة النادي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل من أجل تطوير قطاع الناشئين، متمنيًا التوفيق للفريق الأول في جميع البطولات، وأن ينهي الزمالك الموسم الحالي بشكل يليق باسم النادي.