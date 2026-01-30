قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحظة خروج السيد البدوي من مقر حزب الوفد وسط هتافات أنصاره .. شاهد
جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتقال قيادي في حماس من رفح الفلسطينية
مصطفى بكري : الرئيس بيسمع لكلام الناس .. وهذا يعطينا أملا في المستقبل | فيديو
فوضى في تيجراي الإثيوبية.. تعليق الرحلات ونزوح جماعي ووقف الخدمات المصرفية
التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس
تراجع 7200 جنيه في يوم.. الجنيه الذهب يهبط في ختام تعاملات اليوم الجمعة
سفير الخرطوم بالقاهرة: الدعاوى حول تقييد وجود السودانيين في مصر "أوهام"
الأوضاع مستقرة والسلع موجودة | أبرز تصريحات الرئيس اليوم من الأكاديمية العسكرية .. فيديو
موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر .. وعدد أيام العطلة للقطاعين العام والخاص
السيد البدوي : عودة حزب الوفد المصري المعارض على الساحة السياسية
شاهد استمرار توافد نجوم دراما رمضان 2026 إلى حفل الشركة المتحدة
شحنة يورانيوم.. داعـ ش يعلن مسئوليته عن هجوم على قاعدة جوية في النيجر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمات إمام عاشور عرض مستمر .. إغلاق هاتفه في أمم إفريقيا 2023 وخناقته مع تريزيجيه بعد مباراة يانج أفريكانز

إمام عاشور
إمام عاشور
إسلام مقلد

قبل انطلاق أمم إفريقيا 2023، شهدت علاقة إمام عاشور بجهاز المنتخب بقيادة فيتوريا توترًا كبيرًا، بعد أن أغلق اللاعب هاتفه، ما جعل إدارة الاتحاد السابق تجد صعوبة في التواصل معه. 

وكادت الأمور تصل إلى استبعاده من القائمة النهائية، لولا تدخل زميله كهربا الذي ساعد على إعادة التواصل في اللحظات الأخيرة.

خلافات داخل الملعب

ومؤخرًا بعد مباراة يانج أفريكانز، تورط إمام عاشور في مشادة مع زميله محمود حسن تريزيجيه حول أسبقية خضوع اللاعبين للتدليك، قبل أن يتدخل وليد صلاح الدين لفض الاشتباك، لتجنب تصاعد الأزمة داخل الفريق.

ملخص الأزمات

تتضمن أزمات إمام عاشور مشكلات انضباطية وتوترات مع زملائه وجهازه الفني، ما جعل اسمه مرتبطًا بعدد من المواقف المثيرة للجدل قبل وأثناء البطولات الرسمية.

أزمة إمام عاشور الأخيرة

أعلن النادي الأهلي توقيع عقوبة الإيقاف على لاعبه إمام عاشور لمدة أسبوعين، ضمن حزمة من العقوبات الانضباطية التي فرضها النادي عقب تخلف اللاعب عن مرافقة بعثة الفريق المتجهة إلى تنزانيا، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

وشملت العقوبات إيقاف إمام عاشور عن المشاركة في المباريات لمدة أسبوعين، إلى جانب تغريمه ماليًا مبلغ 1.5 مليون جنيه، مع خضوعه لبرنامج تدريبي منفرد طوال فترة الإيقاف، في إطار سياسة النادي الصارمة للحفاظ على الانضباط داخل الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في لقاء يسعى خلاله الأحمر لتعزيز صدارته للمجموعة.

وبسبب قرار الإيقاف، سيفتقد الأهلي خدمات إمام عاشور في خمس مباريات متتالية خلال بطولتي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا، خلال الفترة من 29 يناير وحتى 13 فبراير.

المباريات التي يغيب عنها إمام عاشور:

  • يانج أفريكانز التنزاني – دوري أبطال إفريقيا (31 يناير).
  • البنك الأهلي – الدوري المصري (3 فبراير).
  • شبيبة القبائل الجزائري – دوري أبطال إفريقيا (7 فبراير).
  • الإسماعيلي – الدوري المصري (11 فبراير).
  • الجيش الملكي المغربي – دوري أبطال إفريقيا (13 فبراير).

ويُعد غياب إمام عاشور ضربة فنية للفريق، في ظل اعتماد الجهاز الفني عليه بشكل أساسي خلال الفترة الماضية، خاصة مع ازدحام جدول المباريات محليًا وقاريًا.

إمام عاشور أمم إفريقيا 2023 فيتوريا النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

القولون العصبي

ممنوع الاستخدام نهائياً ..سحب 4 تشغيلات لأشهر أدوية القولون العصبي

ترشيحاتنا

توزيع الأسمدة بقنا

زراعة قنا: صرف 593 ألف شكارة سماد مدعم خلال الموسم الشتوي

خلال اللقاء

إصلاح خط المياه العكرة بحدائق المعرض الدائم ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى بـ مستقبل الإسماعيلية

النائب سيد عبد الجليل يجري حوارا مفتوحا مع أهالي قرية الوادي الاخضر

النائب سيد عبد الجليل يلتقي بأهالي قرية الوادي الأخضر بالإسماعيلية ويعقد حوارا مفتوحا

بالصور

لماذا يعود الوزن بسرعة بعد التوقف عن حقن التخسيس؟.. دراسة تكشف السبب

السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم

القهوة تتفوق على الشاي.. فوائد صحية ومزاج أفضل | ما الجديد؟

من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟
من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟
من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟

ملح الهيمالايا الوردي خدعة تسويقية باهظة الثمن.. العادي يتفوق عليه بميزتين

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟

فيديو

مصطفى بكري

مصطفى بكري: الرئيس وجه رسائل مهمة وحاسمة بشأن بناء الإنسان والتعليم.. فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصطفى بكري : الرئيس بيسمع لكلام الناس .. وهذا يعطينا أملا في المستقبل | فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الأوضاع مستقرة والسلع موجودة | أبرز تصريحات الرئيس اليوم من الأكاديمية العسكرية .. فيديو

حسام موافي

أنا برئ منهم.. حسام موافي: هناك أشخاص يستغلون اسمي للترويج لأدوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد