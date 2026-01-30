قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

وكيل واحد يشعل المشهد.. تمرد بنزيما على الاتحاد وأزمة إمام عاشور في الأهلي

إسلام مقلد

فجّر الفرنسي كريم بنزيما واحدة من أخطر الأزمات داخل نادي اتحاد جدة، بعدما رفض المشاركة في المباراة قبل ساعات قليلة من انطلاقها، في خطوة لم تكن مجرد اعتراض عابر أو ضغط تفاوضي معتاد، بل كاشفة عن شرخ عميق وصل إلى مرحلة اللاعودة بين النجم العالمي وإدارة النادي.

القرار الصادم لبنزيما لم يأتِ من فراغ، بل كان ردا مباشرا على عرض تجديد وصفه مقربون من اللاعب بأنه “إهانة صريحة” لمسيرته وتاريخه، خاصة حين يصدر بحق لاعب توج بـ الكرة الذهبية عام 2022، وأحد أعظم المهاجمين في تاريخ ريال مدريد وكرة القدم الأوروبية الحديثة.

تجديد عقد بنزيما بدون راتب

وحسب تفاصيل العرض، فإن إدارة الاتحاد تقدمت بصيغة تجديد خالية تماما من أي راتب ثابت، مقابل منح بنزيما 100٪ من حقوق صورته، في طرح بدا أقرب إلى تحميل اللاعب مسؤولية صناعة دخله بنفسه، دون التزام مالي مباشر من النادي. العرض، الذي روج له باعتباره “مرنا”، قوبل برفض قاطع من بنزيما، الذي اعتبره تقليلا من قيمته الفنية والرمزية.

مقارنة أشعلت الغضب

المقارنة وحدها كانت كفيلة بإشعال الغضب، إذ يتقاضى بنزيما في عقده الحالي ما يقارب 108 ملايين دولار سنويا، ما يجعل أي محاولة لإلغاء الراتب الثابت خطوة غير قابلة للنقاش بالنسبة له. 

ولهذا لم يكن الرفض هو الأخطر، بل توقيته، حيث جاء قبل المباراة بساعات، في إشارة واضحة إلى أن الأزمة تجاوزت حدود التفاوض ووصلت إلى انفجار داخل الغرف المغلقة، خرج إلى العلن بشكل مفاجئ ومحرج.

إدارة الاتحاد

إدارة الاتحاد، وفق قراءات كثيرة، راهنت على اسم النادي وبريق الدوري السعودي وقدرتهما على فرض واقع تفاوضي جديد حتى على أكبر النجوم، لكنها اصطدمت بحقيقة أن بعض اللاعبين، مهما تقدم بهم العمر أو تغير مستواهم، ما زالوا يملكون خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها، وبنزيما كان واضحًا أنه لن يقبل المساس بكرامته المهنية.

خطورة على الدوري السعودي

الخطورة لا تكمن فقط في أزمة نادي ولاعب، بل في الرسالة الأوسع التي قد تمتد إلى الدوري السعودي ككل، حيث بدأت الأندية تتعامل بمنطق مختلف، بينما النجوم العالميون قد يعيدون حساباتهم بدقة أكبر في أي خطوة انتقال أو تجديد مقبلة، بعدما أصبح واضحا أن المال وحده لم يعد العامل الوحيد، وأن التقدير المهني بات عنصرًا حاسمًا.

أزمة إمام عاشور

وفي مشهد متوازٍ داخل الكرة المصرية، تتصاعد أزمة أخرى بطلها إمام عاشور لاعب الأهلي، بعد توقيع عقوبة مالية عليه بلغت مليون ونصف المليون جنيه، على خلفية تجاوزات داخلية وتخلفه عن الإلتحاق ببعثة الأهلي التي اتجهت إلى تنزانيا لخوض الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا أمام يانج أفريكانز التنزاني، في واقعة أعادت فتح ملف الانضباط والالتزام داخل القلعة الحمراء.

أدم وطني وكيل اللاعبين 

المفارقة اللافتة أن أدم وطني وكيل اللاعبين في الأزمتين واحد، وهو ما يطرح علامات استفهام حول أسلوب إدارة الملفات والعلاقة مع إدارات الأندية، خاصة مع تزامن أزمتين ثقيلتين بهذا الحجم في توقيت واحد، وعلى مستويين مختلفين، محليًا وقاريًا.

تمرد بنزيما وأزمة إمام عاشور

وما بين تمرد بنزيما على الاتحاد، وأزمة إمام عاشور مع الأهلي، يتأكد أن كرة القدم الحديثة لم تعد فقط صراعا داخل المستطيل الأخضر، بل معركة مصالح وتقدير واحترام متبادل، وأن أي نادي مهما كان اسمه أو نفوذه، قد يدفع ثمن الاستهانة بقيمة اللاعب، قبل التفاوض على أرقامه.

