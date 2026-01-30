التدريبات المنفردة.. تصرف جديد من إمام عاشور بعد تغريمه ماليًا

تقرر عدم خضوع إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمران منفرد اليوم الجمعة، على أن يبدأ تنفيذ برنامج التدريبات الفردية اعتبارًا من غدٍ السبت.

وجاء قرار بدء إمام عاشور في التدريبات المنفردة بداية من الغد، وليس اليوم، بالتنسيق الكامل مع وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي، ضمن الإجراءات التنظيمية الخاصة بالعقوبة الموقعة على اللاعب مؤخرًا.

ويواصل الجهاز الفني والإداري متابعة موقف اللاعب خلال فترة الإيقاف، في إطار الالتزام باللوائح الداخلية للنادي، مع تطبيق البرنامج التأهيلي والتدريبي المحدد له خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن النادي الأهلي توقيع عقوبة الإيقاف على لاعبه إمام عاشور لمدة أسبوعين، ضمن حزمة من العقوبات الانضباطية التي فرضها النادي عقب تخلف اللاعب عن مرافقة بعثة الفريق المتجهة إلى تنزانيا، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

وشملت العقوبات إيقاف إمام عاشور عن المشاركة في المباريات لمدة أسبوعين، إلى جانب تغريمه ماليًا مبلغ 1.5 مليون جنيه، مع خضوعه لبرنامج تدريبي منفرد طوال فترة الإيقاف، في إطار سياسة النادي الصارمة للحفاظ على الانضباط داخل الفريق.