باحث: ترامب في وضع حرج ويحاول استجداء الدول للتعامل مع الوضع بمضيق هرمز

قال مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات ميسرة بكور، إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجد نفسه في وضع حرج للغاية في الأسبوع الثالث للمواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية “داما الكردي”، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ترامب وصل إلى حد الاستجداء من بعض الدول، بما فيها أوكرانيا، للمساعدة في التعامل مع أزمة مضيق هرمز؛ وهو ما يظهر ضعف موقف الولايات المتحدة وعدم قدرتها على تحويل الضربة العسكرية الأولى إلى نتائج سياسية ملموسة، متابعًا أن الرئيس الأمريكي بات يبحث عن أي ثغرة أو طريقة للنجاة من المستنقع الذي تورط فيه هو وإسرائيل.

وأشار “بكور” إلى أن إيران بدأت بالفعل تأخذ زمام المبادرة على الأرض، مشيرًا إلى تصريحاتها التي تتحدث عن استسلام إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن إيران، رغم موقعها المتقدم في هذه المرحلة؛ توجه انتقاداتها للدول العربية، رغم أن هذه الدول ليست طرفًا في الصراع، مؤكدًا أن هذه الاتهامات وتهديدات إيران ليست مبررة تاريخيًا أو سياسيًا.

ولفت “بكور” إلى أن تهديدات إيران شملت دول الخليج العربي كافة، مشددًا على أن هذه الدول مدركة تمامًا أنها ليست طرفًا في الحرب، وأن أي تصعيد إيراني ضدها لا يعكس الواقع السياسي أو العسكري الحالي.