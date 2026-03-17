صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وسماع انفجارات بالقدس ورام الله

أفادت تقارير لوسائل إعلام دولية، بانطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب، و سماع دوي انفجارات في القدس و رام الله.



وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية العراقية، الاثنين ​إن طائرة مسيرة استهدفت ‌فندقا في بغداد دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات ​أو أضرار مادية.

وكانت مصادر أمنية قد ذكرت في وقت ⁠سابق أن طائرة مسيرة هاجمت فندق الرشيد في المنطقة الخضراء، التي تضم أبنية حكومية و السفارة الأمريكية، حيث شوهدت النيران والدخان يتصاعدان.

وقالت الوزارة إنه بعد الفحص "تبين أن طائرة مسيرة اصطدمت بالسياج العلوي ‌للفندق ⁠دون أن تسفر عن أي خسائر بالأرواح البشرية أو أضرار مادية تذكر".

ونددت الوزارة بالهجوم قائلة إن "استهداف ⁠البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق يعد عملا مرفوضا يمس سيادة القانون".







وأفادت المصادر ⁠الأمنية في وقت سابق بأن صاروخين من طراز كاتيوشا أطلقا ⁠على السفارة الأمريكية في بغداد.