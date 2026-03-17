ترامب: أعتقد أنني سأحظى بشرف ضم كوبا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن سيحظى بشرف ضم دولة كوبا.

وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أنني سأحظى بشرف ضم كوبا، سيكون ذلك أمرا جيدا، بل شرفا عظيما".





وأضاف: "بإمكاني تحريرها أو ضمها، أعتقد أنني أستطيع أن أفعل بها ما أشاء".

وفي وقت سابق، أعلن ترامب أن بلاده تجري محادثات مع كوبا، لكنه شدد على أن الملف الإيراني يحظى بالأولوية في جدول أعمال إدارته.

وجاءت تصريحات ترامب بعد أيام من تأكيد الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل إجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي يوم الجمعة الماضي.

وتشهد العلاقات بين واشنطن و هافانا تطورات متسارعة منذ مطلع 2026، في إطار استراتيجية الضغط الأقصى التي تنتهجها إدارة ترامب.