سجلت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026 مستويات متفاوتة في أسواق الذهب داخل الإمارات العربية المتحدة، مع متابعة حركة البيع والشراء في أبوظبي وباقي الإمارات.

ويهتم المتعاملون في السوق بمتابعة أسعار مختلف الأعيرة، خاصة عيار 21 الأكثر تداولًا، إلى جانب أسعار الأونصة والجنيه الذهب، وكذلك قيمة نصاب الزكاة وفق سعر الذهب عيار 24.

متوسط أسعار الذهب اليوم في الإمارات

عيار 24: 606.25 درهم

عيار 22: 561.25 درهم

عيار 21: 538.25 درهم

عيار 18: 461.25 درهم

الجنيه الذهب: 4,306.00 دراهم

الأونصة بالدرهم: 18,856.50 درهم

الأونصة بالدولار: 4,993.51 دولار

وبلغ نصاب الزكاة وفق سعر الذهب عيار 24 (ما يعادل 85 جرامًا) نحو 51,531.25 درهم إماراتي.