الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 13-3-2026

أسعار الذهب في الإمارات
أسعار الذهب في الإمارات
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 13 مارس 2026 تحركات متفاوتة داخل أسواق الصاغة، بالتزامن مع متابعة المستثمرين والمستهلكين لحركة المعدن الأصفر في الأسواق المحلية والعالمية. ويعد الذهب من أبرز أدوات الادخار والاستثمار في الدولة، ما يدفع الكثيرين إلى متابعة الأسعار بشكل يومي.

ويقدم التقرير الدوري لأسعار الذهب في الإمارات تغطية شاملة لمختلف الأعيرة المتداولة في الأسواق، والتي تشمل عيار 24 وعيار 22 وعيار 21 وعيار 18، إلى جانب متابعة أسعار الجنيه الذهب والسبائك الذهبية وسعر الذهب الصيني في محال الصاغة. كما يتم رصد حركة البيع والشراء في أسواق الذهب داخل أبوظبي وباقي الإمارات.

متوسط أسعار الذهب في الإمارات اليوم

سعر الذهب في الإمارات اليوم

عيار 24: 613.50 درهم

عيار 22: 568.25 درهم

عيار 21: 544.75 درهم

عيار 18: 467.00 درهم

أسعار الذهب الأخرى في السوق الإماراتي

الجنيه الذهب: 4,358.00 درهم

الأونصة بالدرهم الإماراتي: 19,082.00 درهم

الأونصة بالدولار الأمريكي: 5,108.82 دولار

نصاب الزكاة على الذهب

نصاب الزكاة (85 جرام من عيار 24): 52,147.50 درهم

وتواصل أسواق الذهب في الإمارات متابعة حركة الأسعار بشكل يومي، في ظل الإقبال على شراء المشغولات الذهبية والسبائك، خاصة مع ارتباط الأسعار المحلية بتغيرات سعر الأونصة في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 13 مارس 2026

طريقة عمل بسكوت البرتقال
