نشوى الشريف: لابد من توفير أجور منصفة وعادلة للعمال وبيئة عمل كريمة

وجهت النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رسالة خاصة بمناسبة عيد العمال، أكدت خلالها أن الاحتفاء بهذه المناسبة لا يجب أن يقتصر على الكلمات أو العبارات التقليدية، بل ينبغي أن يترجم إلى سياسات حقيقية تضمن حقوق العمال وتحسن أوضاعهم المعيشية.

وأشادت “ الشريف ” بدور العامل المصري، كونه الأساس الحقيقي لعملية الإنتاج وعمودها الرئيسي، مشيرة إلى أن ما يقدمه من جهد وعطاء يتم في كثير من الأحيان بعيدًا عن الأضواء، رغم كونه ركيزة قيام الدولة وتقدمها.

وشددت عضو النواب على ضرورة تبني سياسات عادلة تضمن أجورًا منصفة وبيئة عمل كريمة، إلى جانب تشريعات تحمي حقوق العمال دون أن تثقل كاهلهم، مؤكدة أن الإنصاف الحقيقي لا يتحقق بالمجاملات، بل بقرارات واضحة تعكس تقدير الدولة لجهودهم.

وأكدت أن المرحلة الحالية تتطلب حضورًا قويًا لصوت العمال في مختلف دوائر صنع القرار، بما يضمن وضع قضاياهم على رأس الأولويات دون تأجيل أو مساومة، موجهة التحية لكل عامل مصري يساهم بجهده وعرقه في بناء الوطن.