برلماني: استراتيجية التشغيل خطوة جادة لخلق 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا

أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل يمثل نقلة نوعية في التعامل مع ملف العمل في مصر، مشيرًا إلى أنها تعكس رؤية واضحة للدولة نحو بناء سوق عمل حديث قادر على استيعاب التحديات الاقتصادية المتسارعة.

وأوضح توفيق، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال 2026 تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية الربط بين التعليم والتدريب وسياسات التشغيل والاستثمار، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدًا أن العامل المصري يظل العنصر الأساسي في معادلة البناء والتنمية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المستهدفات التي أعلنتها الحكومة، وعلى رأسها توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا، وزيادة عدد العاملين في قطاع الصناعات التحويلية إلى 6 ملايين، تمثل مؤشرات إيجابية على جدية التحرك نحو دعم الاقتصاد الحقيقي، خاصة مع التركيز على الصناعات كثيفة العمالة.

وشدد توفيق، على أهمية خفض نسبة العمالة غير الرسمية إلى 45%، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على تحسين بيئة العمل، وضمان الحماية الاجتماعية للعاملين، لافتًا إلى أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب متابعة دقيقة ومستمرة من الحكومة، مع الالتزام بمؤشرات الأداء المحددة.

وأكد النائب حازم توفيق، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يمثل أحد أهم ركائز تنفيذ الاستراتيجية، بما يضمن تأهيل كوادر بشرية قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المرجوة.