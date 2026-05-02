إحصائية مثيرة.. خالد طلعت يكشف أرقام الأهلي بين التحكيم المصري والأجنبي

أكد الناقد الرياضي خالد طلعت، أن النادي الأهلي خاض 24 مباراة في بطولة الدوري، جاءت موزعة بين التحكيم المصري والأجنبي خلال الموسم الحالي.

وأوضح طلعت ، عبر حسابه علي فيسبوك "أن الأهلي لعب 4 مباريات فقط بتحكيم أجنبي، تم خلالها احتساب 3 ركلات جزاء ضده، بينما خاض 20 مباراة كاملة بتحكيم مصري، لم يُحتسب عليه خلالها سوى ركلة جزاء واحدة فقط.

مباراة القمة

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزاً كبيراً على منافسه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء امس، الجمعة، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بدوري نايل

اشتعال المنافسة على الدوري المصري

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، حيث مازال الزمالك في صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة قبل جولاتين من نهاية البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الاهلي في مباراته المقبلة مع نظيره انبي يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.