انتظام محمود بنتايك في مران الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري في الكونفدرالية

كشف الإعلامي أمير هشام عن انتظام محمود بنتايك في مران الزمالك الجماعي اليوم.

محمود بنتايك

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رسمياً ــ انتظام محمود بنتايك في مران الزمالك الجماعي استعدادًا لمواجهة المصري في الكونفيدرالية ".

ونجح ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق في إنهاء أزمة المستحقات المالية الخاصة باللاعب المغربي محمود بنتايج، بعدما قام بتحويل المبالغ المتأخرة إلى الحساب البنكي للاعب، ما أنهى الخلاف بشكل كامل.

ووفقًا لمصدر مطلع بلغت قيمة المستحقات التي تم سدادها 140 ألف دولار لصالح اللاعب، إلى جانب 40 ألف دولار مستحقات خاصة بوكيل أعماله، في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار اللاعب واستمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن بنتايج تلقى إخطارًا رسميًا بالانتظام في التدريبات الجماعية للفريق بداية من يوم الخميس المقبل عقب انتهاء مباراة الزمالك أمام بتروجيت في مسابقة الدوري الممتاز.