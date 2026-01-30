مراد مكرم يثير الجدل بشأن أزمة إمام عاشور مع الأهلي

أثار الفنان مراد مكرم الجدل حول أزمة اللاعب إمام عاشور مع القلعة الحمراء.

مراد مكرم وإمام عاشور

وكتب مراد مكرم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"لما طلع العالمي و قال ،مشكلة اللاعب المصري الأساسية ،هي المنتاليتي أو العقلية،طلعوا اتريقوا عليه بتوع اللجان.ها...ايه أخباركوا دلوقتي؟".

وخاض مستبعدو فريق الكرة بالنادي الأهلي من مباراة يانج أفريكانز مراناً صباح اليوم ، الجمعة، بإستاد التتش.

ولم يخض امام عاشور نجم الأهلي المران لأن تدريباته ستكون مُنفردة كما أن الجهاز الإداري سيُخطره مساء اليوم بموعد التدريبات.

وتقبل إمام عاشور العقوبة التي تم توقيعها ضده من النادي، وتواصل اللاعب مع بعض مسئولي النادي خلال الساعات الماضية وأكد رضاه عن العقوبة.