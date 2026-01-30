أرقام جديدة.. زيزو يصل لـ 100 هدف مع الأندية و90 أسيست

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت أرقام جديدة لـ نجم الأهلي اللاعب أحمد سيد زيزو مع الأندية.

أرقام زيزو

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"زيزو يصل الى 100 هدف مع الأندية و90 أسيست باجمالي 190 مساهمة".

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز غدا السبت، في إطار منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق المباراة غدا السبت المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

ويسعي الأهلي المتوج بـ 12 لقبا لبطولة دوري أبطال أفريقيا لحسم التأهل لـ الدور ربع النهائي خاصة في ظل صداراته للمجموعة برصيد 7 نقاط.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الفسفوري.