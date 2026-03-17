أكثر من 200 جندي بين قتيل و جريح في صفوف القوات الأمريكية خلال الحرب

أعلن المتحدث العسكري الأمريكي أن عدد القتلى والجرحى في صفوف القوات الأمريكية خلال الحرب ضد إيران تجاوز 200 جندي، موزعين على سبع دول في المنطقة.

وقال النقيب تيم هوكينز، كبير المتحدثين باسم القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إن القوات أصيبت في البحرين والعراق وإسرائيل والأردن والكويت والسعودية والإمارات، مشيرا إلى أن بعض الإصابات أُبلغ بها مؤخرا بسبب تأخر ظهور أعراض إصابات الدماغ الرضحية.





وكشف هوكينز أن عدد المصابين بجروح خطيرة ارتفع إلى 10، بعد إعادة تصنيف إصابات اثنين من الجنود أصيبا في الأيام الأولى للحرب. ويأتي هذا الإعلان بعد أن كان كبير المتحدثين باسم البنتاغون شون بارنيل قد أعلن الأسبوع الماضي إصابة أكثر من 140 جنديا، مع عودة معظمهم للخدمة.





وقُتل سبعة جنود أمريكيين في هجمات إيرانية، بينهم ستة في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مركز عمليات تكتيكي في ميناء الشعيبة بالكويت في 28 فبراير، وجندي سابع توفي متأثرا بجراحه في هجوم على قاعدة الأمير سلطان الجوية بالسعودية. كما لقي ستة جنود مصرعهم الأسبوع الماضي في تحطم طائرة تزود بالوقود من طراز KC-135 في العراق.