وزير الداخلية العراقي يوجه بالتواجد الميداني وتشديد الإجراءات الوقائية

وجه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الإثنين، آمري القواطع والوحدات، بالتواجد الميداني وتشديد الإجراءات الوقائية؛ لضمان أمن واستقرار المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع أمني في مقر قيادة عمليات بغداد، بحضور قائد عمليات بغداد ووكيلَي الوزارة لشؤون الشرطة وشؤون الاستخبارات، وعدد من القادة والضباط، لمناقشة مجمل الأوضاع الأمنية الحالية في بغداد، حيث جرى استعراض الخطط الأمنية المتبعة لتأمين قواطع المسؤولية، وتقييم الجهد الاستخباري، بحسب بيان لوزارة الداخلية أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وبحسب البيان، وجه الوزير العراقي، بضرورة تكثيف التواجد الميداني لآمرِي القواطع والوحدات، وتشديد الإجراءات الوقائية لضمان أمن واستقرار المواطنين، مؤكداً على أهمية التعاون الوثيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والاستخبارية لسرعة الاستجابة لأي طارئ ".

وأضاف البيان: كما شدد على تفعيل الجهد الفني، وتنفيذ الواجبات الأمنية بمهنية عالية؛ بما يعزز الاستقرار.