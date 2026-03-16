مسؤول الأمم المتحدة لشؤون المناخ: ارتفاع أسعار الطاقة يبرز قيمة الطاقة المتجددة

حذر الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، من أن اضطراب إمدادات الطاقة العالمية بات محسوسا في جميع أنحاء العالم، إذ يدفع الصراع في الشرق الأوسط أسعار النفط والغاز إلى ارتفاع حاد، مما يزيد اضطرابات السوق التي أثارتها الحرب في أوكرانيا.

جاء ذلك في كلمته في قمة النمو الأخضر لعام 2026 في بروكسل، اليوم /الإثنين/، والتي تجمع وزراء المناخ والبيئة الأوروبيين إلى جانب الشركات والمستثمرين وغيرهم من الجهات المعنية الرئيسية، وفقا لما نشرته الأمم المتحدة.

وأكد ستيل أن هذا الاضطراب في إمدادات الطاقة يؤكد القيمة الاستراتيجية للطاقة المتجددة، فالطاقة المتجددة تغير قواعد اللعبة.

وأشار ستيل إلى أن الطاقة المتجددة تلبي بالفعل أهم أولويات الناس في جميع أنحاء القارة الأوروبية من حيث الأمن، والوظائف ذات الأجور المجزية، وتحسين الصحة، والتخفيف من أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال "تساهم الطاقة المتجددة والقدرة على التكيف في خفض فواتير الطاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل".