قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وسماع انفجارات بالقدس ورام الله
أكرمت القرآن الكريم وأهله.. الشيخ حجاج الهنداوي يوجّه رسالة تقدير للرئيس السيسي
للموظفين العموم .. الحبس سنة وغرامة حال القيام بهذا الفعل
أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026
سعر رينو ميجان 2023 المستعملة
الإمارات تعلن عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي
هل ظهرت علامات ليلة القدر 27 رمضان؟ 8 علامات تؤكد وقوعها في الليلة المباركة
شرف كبير لي.. حسام عبدالمنعم يعلق على قرار تعيينه في نادي الزمالك
ترامب: أعتقد أنني سأحظى بشرف ضم كوبا
مصطفى يونس يشكك في فوز الترجي على الأهلي
أستاذ أمراض التخاطب بطب عين شمس: الكشف المبكر والتدخل السريع يعززان فرص تحسن أطفال التوحد
سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 17-3-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مصطفى يونس يشكك في فوز الترجي على الأهلي

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

أبدى مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي السابق، شكوكه حول فوز فريق الترجي التونسي على الأهلي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت على ملعب رادس في تونس.

وكان الأهلي قد خسر اللقاء بهدف دون رد، جاء عن طريق ركلة جزاء أثارت جدلًا واسعًا بين الجماهير والمحللين، بسبب الشكوك حول صحتها.
 

انتقاد لقرار الحكم وركلة الجزاء

وأكد مصطفى يونس، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “أون سبورت” خلال برنامج “ملعب أون”، أن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لصالح الترجي كانت محل شك كبير.

وأوضح أن أداء الحكم خلال المباراة لم يكن مقنعًا بالنسبة له، مشيرًا إلى أن القرارات التحكيمية كان لها تأثير واضح على نتيجة اللقاء.

وأضاف يونس أن واقعة إشهار البطاقة الحمراء خلال المباراة كانت غريبة وغير معتادة، مؤكدًا أنه لم يشاهد مثل هذا الموقف من قبل، في إشارة إلى استغرابه من بعض قرارات الحكم التي وصفها بالمتشددة تجاه لاعبي الأهلي.

شوبير يستحق المشاركة أساسياً

وتطرق نجم الأهلي السابق للحديث عن مركز حراسة المرمى في الفريق، حيث أعرب عن دعمه للحارس مصطفى شوبير، مؤكدًا أنه يستحق أن يكون الحارس الأساسي للفريق في الفترة الحالية.

وأوضح يونس أنه يكن كل الاحترام والتقدير للحارس الدولي محمد الشناوي، لكنه يرى أن شوبير يقدم مستوى مميزًا يجعله الأجدر بالمشاركة خلال هذه المرحلة.

كما دافع عن اللاعب محمد هاني، متسائلًا عن سبب الانتقادات المستمرة التي يتعرض لها، حيث أن اللاعب يقدم مجهودًا كبيرًا مع الفريق.

رسالة دعم قبل مباراة الإياب

كما أكد مصطفى يونس على ثقته الكبيرة في لاعبي الأهلي، معربًا عن أمله في أن يستفيد الفريق من أخطاء مباراة الذهاب ويظهر بصورة أفضل في مواجهة الإياب.

ووجه رسالة إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مطالبًا إياه بالاستمرار في دعم اللاعبين والوقوف بجانبهم، ليس فقط بصفته رئيسًا للنادي، ولكن باعتباره أحد أبرز رموز الكرة المصرية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي مرة أخرى يوم السبت 21 مارس، في مباراة الإياب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الاهلي الترجي التونسي دوري ابطال افريقيا اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

صورة من الفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

