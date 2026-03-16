كاف يجتمع غدًا للنظر في قضايا المغرب والأهلي

تستعد لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للاجتماع غدًا للنظر في قضيتين بارزتين تتعلقان بمنافسات القارة الأفريقية.

الأولى تتعلق بالاستئناف المقدم من المنتخب المغربي بخصوص نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد أن قام مدرب السنغال بسحب لاعبيه مؤقتًا من أرض الملعب قبل عودتهم لاستكمال المباراة.

أما القضية الثانية فتخص النادي الأهلي، الذي استأنف القرار الصادر بحقه بخوض مباراتين على ملعبه دون جمهور، إحداهما مع إيقاف التنفيذ، وذلك على خلفية أحداث مباراة الفريق أمام الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن تصدر لجنة الاستئناف قرارها الرسمي بعد الانتهاء من المداولات ودراسة جميع الوثائق والتقارير المتعلقة بالقضيتين.