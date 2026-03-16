مدرب الترجي يقرر إراحة لاعبيه بعد الفوز على الأهلي

سقط فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام منافسه الترجي الرياضي التونسي، بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على “فيس بوك”: “باتريس بوميل مدرب الترجي التونسي يقرر إراحة لاعبيه من خوض تدريب اليوم الإثنين عقب الفوز على الأهلي”.

موعد مباراة الأهلي والترجي في الإياب

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت الموافق 21 مارس الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين لمتابعة واحدة من أقوى مباريات البطولة هذا الموسم.