إنفانتينو يعزي أبو ريدة في وفاة مصطفى رياض

تلقى المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، خطاب تعزية من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك في وفاة نجم نادي الترسانة ومنتخب مصر السابق مصطفى رياض، الذي وافته المنية مؤخرًا.

وأكد إنفانتينو في رسالته أن رحيل مصطفى رياض يمثل خسارة كبيرة لكرة القدم المصرية، مشيرًا إلى مسيرته الدولية المتميزة مع منتخب مصر لكرة القدم، حيث شارك في أكثر من 60 مباراة دولية، وكان من بين عناصر المنتخب في دورة الألعاب الأولمبية 1964، إلى جانب مشاركاته المتعددة في بطولات كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح رئيس فيفا أن الراحل يُعد أحد أبرز المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية، حيث تألق لسنوات طويلة بقميص الترسانة، ونجح في التتويج بلقب هداف الدوري المصري الممتاز مرتين، مؤكدًا أن إرثه الكروي وشخصيته القيادية وإنسانيته ستظل راسخة في ذاكرة كرة القدم.

واختتم إنفانتينو رسالته بتقديم خالص التعازي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وأسرة الفقيد وأصدقائه ومحبيه، مؤكدًا أن أسرة كرة القدم الدولية تشاركهم الحزن في هذا المصاب، معربًا عن تمنياته بأن تخفف الذكريات الطيبة وكلمات الدعم من وطأة هذا الفقد الأليم.