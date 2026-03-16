قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الودية الثانية.. إعلان تشكيل منتخب مصر للناشئين أمام تنزانيا
رسائل حاسمة من الرئيس السيسي: أمن الخليج من أمن مصر
تعيينه مديرا فنيا .. قرار عاجل في الزمالك يخص نجم الفريق
التصعيد العسكري يعزل إسرائيل جويًّا.. شركات الطيران تمدد إلغاء الرحلات
نقيب الإعلاميين: أحمد موسى إعلامي ناجح يتمتع بانضباط يعمل بمهنية عالية
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة احترام سيادة الدول العربية والحفاظ على مقدرات شعوبها
أرخص خروجة في عيد الفطر
هجرة جماعية للشمس وآلاف النجوم من قلب درب التبانة .. ماذا حدث؟
للمرة الثانية.. زيادة أسعار 5 سيارات بالسوق المحلى
وسط نيران الحرب.. مباحثات مباشرة بين مبعوث ترامب ووزير الخارجية الإيراني
لو إنت منهم ملكش إجازة.. الفئات المحرومة من عطلة عيد الفطر 2026
مخسرناش وكسبنا محبتكم.. أول تعليق من محمد القلاجي بعد نتيجة دولة التلاوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنفانتينو يعزي أبو ريدة في وفاة مصطفى رياض

إنفانتينو و أبو ريدة
إنفانتينو و أبو ريدة
حسام الحارتي

تلقى المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، خطاب تعزية من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك في وفاة نجم نادي الترسانة ومنتخب مصر السابق مصطفى رياض، الذي وافته المنية مؤخرًا.

وأكد إنفانتينو في رسالته أن رحيل مصطفى رياض يمثل خسارة كبيرة لكرة القدم المصرية، مشيرًا إلى مسيرته الدولية المتميزة مع منتخب مصر لكرة القدم، حيث شارك في أكثر من 60 مباراة دولية، وكان من بين عناصر المنتخب في دورة الألعاب الأولمبية 1964، إلى جانب مشاركاته المتعددة في بطولات كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح رئيس فيفا أن الراحل يُعد أحد أبرز المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية، حيث تألق لسنوات طويلة بقميص الترسانة، ونجح في التتويج بلقب هداف الدوري المصري الممتاز مرتين، مؤكدًا أن إرثه الكروي وشخصيته القيادية وإنسانيته ستظل راسخة في ذاكرة كرة القدم.

واختتم إنفانتينو رسالته بتقديم خالص التعازي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وأسرة الفقيد وأصدقائه ومحبيه، مؤكدًا أن أسرة كرة القدم الدولية تشاركهم الحزن في هذا المصاب، معربًا عن تمنياته بأن تخفف الذكريات الطيبة وكلمات الدعم من وطأة هذا الفقد الأليم.

المهندس هاني أبو ريدة الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم نادي الترسانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية تدرس إرسال سفن حربية ردا على تصريحات ترامب

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

ترشيحاتنا

بالصور

سيارات بالسوق المحلى
سيارات بالسوق المحلى
سيارات بالسوق المحلى

محمد حماد
محمد حماد
محمد حماد

سمكة ذهبية
سمكة ذهبية
سمكة ذهبية

ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج

فيديو

سمكة ذهبية

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد