إصابة نجم تشيلسي وغيابه عن البلوز عدة أسابيع

قال ليام روسينيور، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، إن مدافع الفريق ريس جيمس، قد يغيب لأسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة.

سيغيب قائد تشيلسي عن مباراة فريقه على أرضه في دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان، وذلك بعد هزيمتهم 5-2 في مباراة الذهاب في فرنسا.

لم يتم تحديد إطار زمني دقيق، ولكن عندما سئل عما إذا كان من الممكن أن يغيب جيمس لعدة أسابيع، أجاب روسينيور: "قد يكون ذلك".

قد يغيب اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا عن مباريات المنتخب الإنجليزي الدولية القادمة في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث سيتم الإعلان عن تشكيلة توماس توخيل يوم الجمعة.

تعرض للإصابة خلال مباراة السبت التي خسرها فريقه أمام نيوكاسل بنتيجة 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز .

وأضاف روسينيور في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: "إصابة أوتار الركبة ليست بالأمر الجيد أبدًا، ونأمل أن نتمكن من فحص ريس، ومعرفة مدى الإصابة بالكامل، وعندها سنعرف المزيد لأننا نعرف مدى أهميته وما هو عليه كقائد في المجموعة".

وأكمل: "شعر بألم في أوتار الركبة في نهاية مباراة نيوكاسل، إنه أمر محبط ومخيب للآمال بالنسبة لنا، ولا نعرف مدى خطورة الإصابة، لكنها ستمنعه من المشاركة غدًا".

يفتقد تشيلسي أيضاً إلى الجناح جيمي جيتنز، وحارس المرمى فيليب يورجنسن، والمدافع ليفي كولويل، لكن المهاجم البرازيلي إستيفاو ويليان عاد إلى التدريبات وهو في المنافسة بعد أن غاب عن الملاعب منذ أوائل فبراير.

غاب الظهير الأيمن مالو جوستو عن التدريبات بسبب المرض، لكنه قد يكون متاحًا يوم الثلاثاء، بينما يحق للجناح بيدرو نيتو اللعب بعد تلقيه تحذيراً فقط من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لدفعه أحد جامعي الكرات في اللحظات الأخيرة من هزيمة الأسبوع الماضي في ملعب بارك دي برانس.

وأضاف روسينيور: "لم تكن هناك نية سيئة حقيقية، بل كانت مجرد رغبة في مواصلة المباراة، لذلك أعتقد أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اتخذ القرار الصحيح".