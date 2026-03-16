نجم باريس سان جيرمان يغيب عن مواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

سيغيب لاعب وسط باريس سان جيرمان، فابيان رويز، عن مباراة الإياب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج يوم الثلاثاء.

ويغيب رويز عن الملاعب منذ نهاية يناير بسبب إصابة في الركبة.

وسيفتقد باريس سان جيرمان خدمات اللاعب الشاب كوينتين ندجانتاو، لكن حامل لقب دوري أبطال أوروبا يمتلك معظم تشكيلته، ويحتل باريس سان جيرمان مركزًا ممتازًا قبل رحلته إلى لندن، متقدمًا بنتيجة 5-2 من مباراة الذهاب.

وحصل لاعبو لويس إنريكي على راحة من مباريات الدوري الفرنسي خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد موافقة نانت على تأجيل مباراتهم المقررة لإتاحة الفرصة لباريس سان جيرمان للاستعداد بشكل أفضل لدوري أبطال أوروبا.