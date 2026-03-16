قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

أعلن المدرب الإسباني لويس إنريكي قائمة باريس سان جيرمان استعدادًا لمواجهة تشيلسي، مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب ستامفورد بريدج، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويدخل الفريق الباريسي المباراة بأفضلية واضحة بعدما حقق فوزًا كبيرًا في لقاء الذهاب بنتيجة 5-2، ما يمنحه فرصة قوية لحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ولم تشهد القائمة مفاجآت كبيرة، حيث استمر غياب الثنائي فابيان رويز وكنتين نغانتو بسبب الإصابة، بينما ضمت القائمة أبرز نجوم الفريق.

ويقود خط الهجوم النجم عثمان ديمبيلي إلى جانب كل من جونزالو راموس وخفيتشا كفاراتسخيليا، ضمن مجموعة هجومية قوية يعول عليها الجهاز الفني في مواجهة الفريق الإنجليزي.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: لوكاس شيفالييه، ماتفي سافونوف، ريناتو مارين

خط الدفاع: لوكاس بيرالدو، نونو مينديز، أشرف حكيمي، ويليان باتشو، إيليا زابارني، ماركينيوس، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: فيتينا، وارن زير-إيمري، سيني مايولو، درو فرنانديز، جواو نيفيز

خط الهجوم : برادلي باركولا، ديسيريه دووي، خفيتشا كفاراتسخيليا، جونزالو راموس، إبراهيم مباي، لي كانج-إن، عثمان ديمبيلي.