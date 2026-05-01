توك شو

إسلام أبو المجد: 90% من النفط الإيراني كان يُهرّب إلى الصين عبر شبكات معقدة

رحمة سمير

أكد إسلام أبو المجد الكاتب والصحفي والباحث السياسي، أنّ التطورات الجارية في الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران تكشف أن الهدف الأول لواشنطن يتمثل في إجبار طهران على التخلي عن برنامجها النووي وفتح مضيق هرمز أمام حركة التجارة العالمية، موضحاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى أن تكون الولايات المتحدة القوة الوحيدة المسيطرة على المضيق عبر تعاون بحري يضم عدداً من الدول العربية والإقليمية والدولية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامي محمد عبد العال عبر قناة إكسترا لايف، أنّ ترامب يريد إحكام السيطرة الكاملة على حركة التجارة في مضيق هرمز، في وقت ترفض فيه إيران هذه الفرضية، ما يعقّد مسار الأزمة ويطرح تساؤلات بشأن مآلاتها.

وأشار إلى أن إيران عرضت بعض الشروط ضمن وساطة نقلت رسالتها إلى باكستان، كان أبرزها فتح مضيق هرمز مقابل تخلي الولايات المتحدة عن الحصار المفروض عليها.

وأوضح أبو المجد أن الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة يمثل أداة ضغط كبيرة على الاقتصاد الإيراني، لافتاً إلى أن هذا الحصار حال دون خروج أسطول الظل الذي كان يُستخدم في تهريب النفط والغاز، خاصة إلى الصين التي كانت تستحوذ على نحو 90% من صادرات النفط الإيراني.

وتابع أن عمليات التهريب كانت تتم عبر الحدود البرية ومضيق هرمز وبعض الشواطئ والجزر الإيرانية، من خلال نقل الشحنات بين السفن في عرض البحر قبل وصولها إلى وجهاتها، مؤكداً أن هذه الإجراءات أدت إلى خنق الاقتصاد الإيراني بشكل كبير.
https://www.youtube.com/watch?v=kv4_8yw_DMk 

