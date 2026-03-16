شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لجماهير الأهلي.. ماذا قال؟

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة لجمهور النادي الأهلي لدعم القلعة الحمراء خلال المرحلة المقبلة.

وكتب شوبير عبر فيسبوك: “من النهاردة لحد نهاية الموسم مساندة كاملة للأهلي ملناش دعوة بغيرنا نركز في مشوارنا بس ايا كانت الظروف وحالات الغضب الأهلي طول عمره سنده وحماه الحقيقي هو جمهوره مش فاضيين للرد علي اي حد فقط فاضيين لمساندة الاهلي بلاش حملات لا علي المدرب ولا الإدارة ولا اللاعبيين فقط المساندة والوقوف جنب النادي اللي ياما فرحنا فلما يكون في ازمه يبقي الوقوف جنبه واجب علي الجميع عارف ان في البعض حيعمل نفسه اهلاوى وتبدأ الحملات المعروفه طبعا الطبيعي منهتمش بالكلام الفارغ ده”.

وتابع: “عاجبنى جدا كلام د محمد العدل وبعض الاهلاويه بجد تحس ان قلبهم علي النادي اكتر من ناس كتير اللي المفروض انهم اول ناس يدافعوا عن النادي .. المسانده مطلوبه بقوه للكابتن الخطيب وللجميع في الفتره الصعبه دي ... ده وقت اللي بيحب النادي بجد بكل اسف مينفعش لكن اكيد الرسايل من الجمهور بتوصل للاعبين”.

وسقط فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام منافسه الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي للثأر وحسم التأهل لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في لقاء العودة بالقاهرة مستغلا عامل الأرض بعد غياب الجماهير بقرار من الفيفا

موعد مباراة الأهلي والترجي في الإياب

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت الموافق 21 مارس الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين لمتابعة واحدة من أقوى مباريات البطولة هذا الموسم.