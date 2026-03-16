للمرة الـ12.. فيفا يوقف قيد الزمالك بسبب مستحقات مالية

تعرض نادي الزمالك لعقوبة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بعدما قرر إيقاف قيد النادي مجددًا، لتصل عدد مرات منع القيد المفروضة على القلعة البيضاء إلى 12 مرة نتيجة قضايا مالية متراكمة.

وجاء قرار فيفا بإدراج الزمالك ضمن قائمة الأندية الممنوعة من تسجيل لاعبين جدد عبر نظام الانتقالات الدولي، بسبب عدم سداد بعض المستحقات المالية الخاصة بلاعبين أو مدربين سابقين أو أندية أخرى.

وتنص العقوبة على منع الزمالك من تسجيل أي صفقات جديدة خلال فترات الانتقالات المقبلة، إلى حين تسوية النزاعات القائمة وسداد المبالغ المستحقة للأطراف أصحاب الشكاوى وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتعد هذه العقوبة امتدادًا لسلسلة من قرارات إيقاف القيد التي تعرض لها الزمالك خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تراكم عدد من القضايا المالية لدى الاتحاد الدولي.