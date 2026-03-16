ظروفه صعبة.. دويدار يوجه رسالة للزمالك بشأن نجم الفريق

وجه أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، رسالة لمجلس إدارة نادي الزمالك بشأن لاعب القلعة البيضاء السابق حسام عبد المنعم.

وكتب دويدار عبر حسابه على فيسبوك: “اتمني من مجلس ادارة نادي الزمالك النظر للكابتن حسام عبد المنعم لاعب الزمالك السابق واحد من المدافعين الكبار اللي لعبوا في النادي ودائما نادي الزمالك وجمهوره الملكي العظيم مهتم بكل أولاده في ظروفهم الصعبة وربنا يصلح حالنا جميعا”.

وتخوض فرق نادي الزمالك عددًا من المنافسات الرياضية، اليوم الإثنين 16 مارس 2026، في عدد من الألعاب.

وستكون المواجهات اليوم، على النحو التالي:

(الكرة الطائرة).. الدور نصف النهائي “دوري السوبر” (درجة أولى رجال):

الزمالك × الجزيرة.. العاشرة والنصف مساءً.. صالة حسن مصطفى.

(الكرة الطائرة).. بطولة الجمهورية (15 سنة ناشئين):

الزمالك × هليوبوليس “أ”.. الثامنة مساءً.. ملعب الزمالك.

(كروكيه).. الدورة الرمضانية:

السابعة والنصف مساءً حتى التاسعة والنصف مساءً.. ملعب الزمالك.