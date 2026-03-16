سامي الطرابلسي: الأهلي استحق ركلة جزاء واضحة أمام الترجي

أكد سامى الطرابلسي نجم منتخب تونس السابق، أن الأهلي استحق ركلة جزاء للفريق بعد إعاقة أشرف بن شرقي، لاعب الأهلي، مشددًا على أنه كان يجب العودة لتقنية الفيديو حال عدم رؤية اللعبة من الحكم ومساعديه.

جدير بالذكر ان النادي الأهلي سقط أمام الترجي بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على الملعب الأولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية، لتصبح مهمة الفريق الأحمر صعبة في لقاء الإياب، لكنه ما زال يمتلك فرصة للتعويض واستعادة التفوق قبل حسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

ومن المقرر إقامة اللقاء يوم السبت 21 مارس الجاري في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات اياب الدور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.