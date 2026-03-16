موعد مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

سقط فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام منافسه الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي للثأر وحسم التأهل لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في لقاء العودة بالقاهرة مستغلا عامل الأرض بعد غياب الجماهير بقرار من الفيفا

موعد مباراة الأهلي والترجي في الإياب

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت الموافق 21 مارس الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين لمتابعة واحدة من أقوى مباريات البطولة هذا الموسم.

مشوار الفريقين نحو ربع النهائي

ونجح الأهلي ، في التأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما تصدر مجموعته في دور المجموعات، مقدمًا أداءً قويًا وثابتًا خلال مشواره في البطولة.

في المقابل، حجز الترجي مقعده في هذا الدور بعدما أنهى مرحلة المجموعات في المركز الثاني، ليضرب موعدًا مع الأهلي في قمة إفريقية جديدة تحمل الكثير من الإثارة والندية.