أهلي 2007 يواجه المقاولون اليوم في بطولة الجمهورية

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 يستضيف نظيره المقاولون العرب، مساء اليوم الإثنين، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية بطولة الجمهورية للمنافسة على اللقب.

يدخل «أهلي 2007» المباراة وفي رصيده 50 نقطة، من الفوز في 17 مباراة والتعادل في 5 مباريات، وخسارة مباراة واحدة، حيث فاز في المرحلة الأولى على مودرن سبورت 7 - 0، وعلى فاركو 4 - 1، وتعادل في مباراة غزل المحلة 1 - 1، وفاز على بيراميدز 2 - 0 اعتباريًا، وتعادل مع إنبي 2 - 2، وتعادل مع سيراميكا 1 - 1، وفاز على حرس الحدود 2 - 0، وعلى الزمالك 3 - 2، وعلى كهرباء الإسماعيلية 2 - 1، وتعادل مع الاتحاد 0 - 0، وفاز على بتروجت 1 - 0، وعلى المصري 5 - 1، وعلى وادي دجلة 5 - 0، وعلى الإسماعيلي 1 - 0، وعلى البنك الأهلي 2 - 0، وعلى طلائع الجيش 2 - 1، وعلى الجونة 3 - 1، وعلى سموحة 4 - 2، وعلى زد 4 - 2، وخسر أمام المقاولون 0 - 1، وفي المرحلة النهائية تعادل مع إنبي 1 - 1، مسجلًا 52 هدفًا مقابل 17 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق «أهلي 2007» كلًّا من هاني العقبي مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا عامًّا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، وأحمد فؤاد إداري الفريق، ومحمد حمدي طبيب الفريق، ومحمد نحلة مخطط الأحمال، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.