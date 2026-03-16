الأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمباراة العودة أمام الترجي

يعود فريق الكرة الأول للنادي الأهلي للتدريبات الجماعية غدا "الثلاثاء" استعدادا للقاء العودة أمام الترجي التونسي بالدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي في لقاء العودة يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة

وقد سقط النادي الأهلي في فخ الخسارة أمام منافسه الترجي التونسي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب حماد العقربي برادس ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحاول الأهلي تحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه رغم غياب الجماهير للعبور إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأبطال.

وواصل الأهلي سلسلة الأرقام السلبية التي سقط فيها على مدار الموسم الحالي خصوصا مع توروب المدير الفني حيث ودع بطولة كأس مصر وبطولة كأس عاصمة مصر وابتعد عن صدارة جدول الترتيب.

واستمر الأهلي في الابتعاد عن الانتصارات للمرة الرابعة على التوالي بدوري أبطال أفريقيا حيث كانت أخر انتصاراته في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وسقط الأهلي في تعادل أمام يانج أفريكانز بنتيجة 1-1 وبعدها تعادل سلبي مع شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي في دور المجموعات.