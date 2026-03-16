بشرى لجماهير الأهلي: إمكانية حضور مباراة الترجي في ستاد القاهرة

كشف احمد ياسر نجم الكرة المصرية السابق عن تطورات حاسمة داخل أروقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، حيث تستعد لجنة الاستئناف لعقد اجتماع مصيري ظهر غد الثلاثاء، للنظر في مجموعة من الملفات الشائكة والطعون المقدمة من مؤسسات رياضية كبرى، وعلى رأسها النادي الأهلي المصري والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وكتب احمد ياسر عبر حسابه علي فيسبوك "بشرى لجماهير الأهلي في إمكانية حضور مباراة الترجي في ستاد القاهره لجنة الإستئناف في الإتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF تجتمع غداً الثلاثاء في الواحدة ظهراً، لبحث عدة ملفات معروضة أمامها أبرزهم طعن النادي الأهلي علي قرارات لجنة الإنضباط الصادرة مؤخراً".

وتوج المنتخب السنغالي بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025 للمرة الثانية في تاريخه بعدما انتصر على المغرب بنتيجة 1-0.

وأعلن الكاف، أواخر يناير الماضي، عن حزمة من العقوبات على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة التي أقيمت على ملعب المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله. وأثارت هذه القرارات جدلا واسعا بين المراقبين، حيث رأى البعض أن العقوبات لم تكن متوازنة بين الجانبين.