ناقد رياضي: السكوت عن حقوق الأهلي يضر بمصالح النادي وجماهيره

أكد الناقد الرياضي أكرامي الرديني أن النادي الأهلي أصبح في موقف صعب داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك لعدم وجود كوادر تمثل النادي داخل الاتحاد .

وكتب الرديني عبر حسابه علي فيسبوك "غياب جمهور الأهلي عن مباراة العودة أمام الترجي بسبب قرارات الاتحاد أفقد الفريق أحد أهم أسلحته، مؤكّدًا على قول صالح سليم:" أفرط في حقي لكن من المستحيل أن أفرط في حقوق الأهلي".

وأضاف أن السكوت عن هذه الحقوق يجعل النادي بلا حماية أمام تهديدات أي فريق منافس في البطولات الأفريقية، محذرًا من استمرار الوضع الحالي الذي يضر بمصالح النادي وجماهيره"

وسقط الأهلي في فخ الخسارة أمام الترجي التونسي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين امس الأحد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

ومن المقرر إقامة اللقاء يوم السبت 21 مارس الجاري في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات اياب الدور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.