الأهلي يرفض التعاقد مع أحمد ججازي.. اعرف السبب

طرح اسم أحمد حجازي مدافع نيوم السعودي الحالى ،بالفعل خلال الفترة الماضية للإنضمام للقلعة الحمراء، ولكن هناك تحفظ داخل النادي الأهلي على فكرة التعاقد مع اللاعب، بسبب كبر سنه.

ويسعى الأهلي للتعاقد مع مدافع بديل لأحمد رمضان بيكهام بعد عودته في نهاية الموسم إلى ناديه وسوف يتعاقد مع مدافع صغير في السن وبمواصفات معينة، لكي يقدم الإضافة الكاملة والمطلوبة للفريق في قادم الفترات.

تطورات إصابة زيزو وديانج .. طبيب الأهلي يوضح



الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن أليو ديانج، لاعب الفريق، تعرض لكدمة في اليد خلال مشاركته في مباراة الترجي في دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت مساء أمس على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

وأوضح طبيب الأهلي أن أحمد سيد زيزو تعرض لكدمة قوية في الكاحل، لافتًا إلى أن الثنائي ديانج وزيزو سوف يخضعان للفحص الطبي بعد العودة إلى القاهرة للاطمئنان على حالتهما قبل مران الفريق.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي يوم ٢١ مارس الجاري على استاد القاهرة في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.