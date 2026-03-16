مؤسسة أبو العينين تواصل توزيع وجبات السحور تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي.. صور

تواصل مؤسسة أبو العينين للعمل الخيري والثقافي توزيع وجبات السحور يوميًا على الأسر الأولى بالرعاية وعابري السبيل في عدد من المحافظات، من خلال فرق العمل والسيارات المتنقلة التي تجوب الشوارع ومحطات المترو والقطارات والطرق السريعة، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وتأتي هذه المبادرة تحت رعاية النائب محمد أبو العينين، وبتوجيهات السيدة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

يأتي ذلك ضمن خطة عمل متكاملة تنفذها المؤسسة طوال الشهر الكريم.

وتشمل أنشطة المؤسسة في رمضان إقامة موائد الرحمن، وتوزيع آلاف وجبات الإفطار والسحور يوميًا، وتوزيع الشنط الغذائية على مستوى الجمهورية، إلى جانب توصيل الوجبات إلى المنازل للأسر غير القادرة، بمشاركة عدد كبير من المتطوعين، في إطار دور المؤسسة المستمر في العمل الخيري، وحرصها على التواجد في كل محافظة لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية.