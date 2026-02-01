أحمد موسى ينعى شقيقة النائب محمد أبو العينين ويكشف موعد الجنازة والعزاء

قدم الإعلامي أحمد موسى، واجب العزاء إلى النائب محمد أبو العينين في وفاة شقيقته، التي وافتها المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الخيري، مؤكدًا أن مراسم الجنازة والعزاء ستقام غدًا عقب صلاة الظهر مباشرة بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أشاد موسى بالدور الإنساني والمجتمعي الذي قامت به الفقيدة، مشيرًا إلى أنها كانت من الشخصيات البارزة في مجال التعليم، حيث أسست مدارس «أم المؤمنين» وأسهمت من خلالها في خدمة أجيال متعاقبة، وحرصت على العطاء دون انقطاع حتى أيامها الأخيرة.

وأكد موسى، أن الفقيدة تركت أثرًا طيبًا في نفوس كل من تعامل معها، لما عرفت به من أعمال خيرية ومبادرات إنسانية، لافتًا إلى أن الجنازة والعزاء سيُقامان في اليوم نفسه عقب صلاة الظهر، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، حديثه بتقديم خالص التعازي للنائب محمد أبو العينين ولأفراد الأسرة، داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وفي السياق ذاته، تقدم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، بخالص التعازي إلى النائب محمد أبو العنين، رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، في وفاة شقيقته، معربين عن بالغ حزنهم لهذا المصاب الأليم.

ودعا مجلس إدارة النادي الأهلي، الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يمنح أسرتها الكريمة الصبر والقوة لتجاوز هذا الحدث المؤلم.