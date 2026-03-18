رسميًا.. الحكومة تكشف موعد الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل بيعها بالسوق السوداء.. القبض على شخصين بحوزتهما 8 آلاف لتر مواد بترولية
خالد الجندي: الفقراء سبب الرزق والبركة وحرمانهم يجلب الخسارة
مش قادرة تعملى الكحك والبسكويت.. طريقة سهلة وسريعة لعمل كرات الشيكولاتة
رامز جلال يوجه رسالة لنجمات الخليج بحلقة اليوم من رامز ليفل الوحش
السعودية: تعذر رؤية هلال شهر شوال والجمعة أول أيام عيد الفطر
خريطة تحركاتك في عيد الفطر.. المواعيد الكاملة لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف
بدعوة من أبو الغيط.. تحرك عربي عاجل لدعم لبنان صحيا
منها غلق المحال والعمل عن بُعد.. قرارات حكومية عاجلة بسبب الحرب
مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد.. سؤال اليوم الـ 28 من رمضان
أول تعليق من الإمارات على استهداف حقل بارس الإيراني
انتبه قبل الخروج.. رمال وأتربة تغطي القاهرة والمحافظات وانخفاض الرؤية للأدنى
مصر على سفرة واحدة.. مؤسسة أبو العينين تطعم 20 ألف صائم يوميا بأكبر مائدة إفطار بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن الحد الأدنى للأجور بعد العيد
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إعلان زيادة الحد الأدنى للأجور سيتم مباشرة عقب عيد الفطر المبارك، بالتزامن مع عرض الموازنة العامة للدولة على الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وأوضح مدبولي أن الحكومة تستعد لتقديم مشروع الموازنة يوم 31 مارس الجاري، في إطار الالتزام بالمواعيد الدستورية وتنظيم الإنفاق العام للدولة.
 

إجراءات صارمة ضد المتلاعبين بالأسعار

وأكد رئيس الوزراء أن هناك إجراءات صارمة ستتخذ لمواجهة التلاعب بالأسعار، تشمل إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، لضبط الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو غير قانونية، خاصة في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية والاضطرابات الإقليمية المتسارعة.
 

قرارات عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة

أعلن مدبولي عن إغلاق جميع المحلات التجارية والمولات والمطاعم يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، على أن يمتد العمل حتى الساعة العاشرة مساءً فقط يومي الخميس والجمعة، اعتبارًا من 28 مارس ولمدة شهر كامل.

 وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة حكومية شاملة لتقليل استهلاك الكهرباء، في ظل ارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية لضبط الاستهلاك.

كما تقرر إيقاف إنارة جميع لوحات الإعلانات في الشوارع، وتخفيف إنارة الطرق العامة، إلى جانب غلق الحي الحكومي بالكامل في تمام الساعة السادسة مساءً، في خطوة تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء.

العمل عن بُعد لتخفيف الضغط

كشف مدبولي أن الحكومة تدرس تطبيق نظام العمل عن بُعد ليوم أو يومين أسبوعيًا للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، باستثناء القطاعات الحيوية مثل المصانع والوحدات الصحية والمشروعات الإنتاجية، بهدف تقليل استهلاك الكهرباء والوقود المرتبط بالتنقل اليومي.

أزمة اقتصادية عالمية وضغوط غير مسبوقة

وأشار مدبولي إلى أن العالم يمر بأزمة اقتصادية حقيقية واستثنائية، تفاقمت بسبب الحرب في المنطقة واضطرابات أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، ما انعكس على الاقتصاد.

 

الحكومة


 وأوضح أن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي لمصر قفزت من 560 مليون دولار شهريًا قبل الأزمة إلى نحو مليار و650 مليون دولار بعد اندلاع الحرب، كما ارتفع سعر طن السولار من 665 دولارًا إلى 1604 دولارات، وبلغ سعر برميل النفط 108 دولارات مع توقعات بوصوله إلى 150 دولارًا.

وشدد مدبولي على أن ترشيد استهلاك الكهرباء لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة، داعيًا المواطنين إلى التعاون والالتزام للحد من الأعباء الاقتصادية.

خطة حكومية متكاملة

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة وضعت خطة تشمل تنفيذ برنامج شامل لترشيد استهلاك الطاقة، دعم استقرار سوق الطاقة، إدارة الموارد بكفاءة، وتعزيز الاحتياطات الاستراتيجية، مؤكدًا أن الدولة تمتلك مخزونًا يكفي لعام كامل، ويعزز استقرار الأسواق ويمنع حدوث أزمات في توافر السلع.

استقرار أسعار السلع الأساسية

طمأن مدبولي المواطنين بشأن سعر الخبز المدعم، مؤكدًا عدم وجود أي نية لرفع أسعاره رغم ارتفاع أسعار المواد البترولية، مشيرًا إلى أن الدولة تنتج 270 مليون رغيف يوميًا، وتضع حماية محدودي الدخل على رأس أولوياتها.
 

زيادة المرتبات رسميًا.. الحكومة ترفع الرواتب إلى 10200 جنيه لهذه الدرجة بدءا من يوليو

عيد الفطر في ظل الأزمة

لفت رئيس الوزراء إلى أن عيد الفطر هذا العام يأتي في ظروف استثنائية، مما يستدعي رفع درجة الاستعداد والتأهب لمواجهة أي تداعيات محتملة، مؤكدًا أن عبور هذه المرحلة يتطلب تضافر جهود الدولة والمواطنين، والالتزام بسياسات الترشيد والتعاون المجتمعي لتقليل الخسائر وضمان استقرار الاقتصاد.

وأضاف مدبولي أن الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور وتفاصيل الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي سيكون عقب عيد الفطر مباشرة، وهو ما يمثل بارقة أمل للمواطنين في تحسين دخلهم وسط الظروف الاقتصادية الراهنة.

زيادة الحد الأدنى للأجور مجلس الوزراء عيد الفطر الموازنة العامة العمل عن بُعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

جبل من ذهب تحت الأرض.. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

استطلاع هلال شهر شوال

الإفتاء تستطلع غدا هلال شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

موعد تحسن الأحوال الجوية

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

لقطة من الفيديو

بعد قليل.. الحكم على المتهم بضرب فرد أمن في كومبوند بالتجمع الخامس

خالد بيرمي

رد فعل غير من متوقع من خالد بيومي على قرار منح كأس أمم أفريقيا للمغرب

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة: إغلاق المحلات الساعة ٩ مساءً ويومى الخميس والجمعة الساعة ١٠ مساءً اعتبارا من يوم ٢٨ مارس

ترشيحاتنا

واين روني

لو كنت مغربيا لن أقبل.. واين روني ينتقد قرار كاف بشأن نهائي أمم إفريقيا 2025

بيراميدز

عودة الدوري المصري .. موعد مباراة بيراميدز في كأس مصر

فإن دايك

فان دايك قبل لقاء جالطة سراي: خصم قوي يستحق الاحترام

بالصور

مع اقتراب العيد ..6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

قبل العيد بساعات.. طريقة عمل سلطة الرنجة بطعم خطير يفتح النفس ويخلي سفرتك مختلفة

فيديو

محمد فضل شاكر

كنت شبه شبح وحرارتي 40.. وعكة صحية تضرب محمد فضل شاكر

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد