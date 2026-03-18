مدبولي يعلن إجراءات عاجلة لترشيد الكهرباء: إطفاء إعلانات الشوارع وغلق المحال 9 مساءً

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة قرارات عاجلة تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف القطاعات، في إطار خطة الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية وضبط فاتورة الطاقة.

إيقاف إنارة جميع لوحات الإعلانات

وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أنه تقرر إيقاف إنارة جميع لوحات الإعلانات في الشوارع، إلى جانب تخفيف إنارة الطرق العامة، بما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء بشكل مباشر.

المحال التجارية والمولات والمطاعم

كما كشف مدبولي عن قرار بغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم في تمام الساعة 9 مساءً، على أن يمتد العمل حتى الساعة 10 مساءً يومي الخميس والجمعة فقط، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 مارس ولمدة شهر.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أشمل لترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من التوفير في استهلاك الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء أن نجاح هذه الإجراءات يعتمد بشكل كبير على التزام المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، مشددًا على أهمية التعاون المجتمعي لعبور هذه المرحلة الاستثنائية.

استقرار منظومة الطاقة

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في اتخاذ ما يلزم من قرارات للحفاظ على استقرار منظومة الطاقة وتقليل الضغوط على الاقتصاد.