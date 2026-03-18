مدبولي: لدينا مخزون استراتيجي من المواد الخام يكفي لعام كامل.. ونتحرك بحذر

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تمتلك حاليًا مخزونًا كبيرًا من المواد الخام يكفي لتغطية احتياجات البلاد لمدة تصل إلى عام كامل، وهو ما يعزز حالة الاطمئنان بشأن توافر السلع واستقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.

تداعيات الأزمة الاقتصادية

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت بالفعل العديد من الإجراءات الاستباقية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تتحرك ضمن إطار دولي صعب تعاني منه معظم دول العالم، وليس بمعزل عن هذه التحديات.

وأضاف مدبولي أن الدولة تبذل جهودًا مكثفة للتعامل مع هذه الأزمة، من خلال إدارة الموارد بكفاءة وتعزيز الاحتياطات، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للحكومة هو الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية ومنع حدوث أي عجز قد يؤثر على الأداء العام للاقتصاد.

توازن الأسواق وتلبية الاحتياجات

وأشار إلى أن الحكومة تتابع الموقف بشكل مستمر، وتعمل على اتخاذ قرارات مدروسة تضمن توازن الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، رغم الضغوط العالمية المتزايدة.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تسير بخطوات محسوبة لتجاوز هذه المرحلة، مع الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتأمين احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.