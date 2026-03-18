بث مباشر.. المؤتمر الصحفي لـ رئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ المؤتمر الصحفي لـ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، اجتماعا؛ لاستعراض الإصدارة الجديدة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، واستهل الاجتماع، بتأكيد أن إجراءات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة تأتي في ضوء تقييم ما تم تنفيذه من الوثيقة ومؤشرات أثرها على مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تهدف من هذه الإجراءات إلى مواصلة الجهود الخاصة بتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.