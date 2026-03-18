مدبولي لـ صدى البلد: لا توجه لرفع أسعار الخبز المدعم بعد زيادات البنزين

أجاب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن سؤال الزميل محمود مطاوع الصحفي بوقع صدى البلد، عن مدى إمكانية وجود نية لرفع أسعار الخبز المدعم، ورد مدبولي : "لا توجه لزيادة في أسعار رغيف الخبز المدعم بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية".



وقال مدبولي في كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن البعض تحدث عن تحرك أسعار المواد البترولية خلال الأيام الماضية، والبعض كان يقول إن الحكومة كان عليها أن تنتظر بعد الانخفاضات بعض الشيء في أسعار النفط.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الأسعار قد انخفضت، لكن الآن ارتفعت، ووصل سعر البرميل لـ 108 دولارات.

وأشار إلى أن سعر برميل النفط كان بـ 69 دولارا قبل الحرب وأصبح بـ 103 دولارات واليوم بـ 108 دولارات، وأن هناك بعض الكلام أنه قد يصل لـ 150 دولارا.

من جانبه أكد ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، أن ما يحدث في منطقة الخليج والأردن والعراق من هجمات إيرانية واعتداءات أمر مرفوض بالنسبة لمصر .