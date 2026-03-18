1000 دولار زيادة بطن السولار.. مدبولي يرد على رفع أسعار المواد البترولية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن البعض تحدث عن تحرك أسعار المواد البترولية خلال الأيام الماضية، والبعض كان يقول إن الحكومة كان عليها أن تنتظر بعد الانخفاضات بعض الشئ في أسعار النفط.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الأسعار قد انخفضت، لكن الأن ارتفعت الأسعار، ووصل سعر البرميل لـ 108 دولارات.

وأشار إلى أن سعر برميل النفط كان بـ 69 دولارا قبل الحرب وأصبح بـ 103 دولارات واليوم بـ 108 دولارات، وأن هناك بعض الكلام أنه قد يصل لـ 150 دولارا.

ولفت إلى أن طن السولا قبل الحرب كان بـ 665 دولارا، واليوم أصبح 1604 دولارات، أي أن الزيادة تقترب من 1000 دولار في الطن، وأن هذا الأمر في باقي المواد البترولية.

وأشار إلى أنه لا يستطيع أحد تحديد موعد انتهاء الحرب، وأن هناك بعض التصريحات أنها تستمر لأشهر، والبعض الأخر يقول لنهاية العام.