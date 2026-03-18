مدبولي: أزمة عالمية تضغط على الاقتصاد.. وفاتورة الغاز تقفز إلى 1.65 مليار دولار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أننا أمام أزمة حقيقية عالمية وأزمة إستثنائية، ونواجه ظروفا شديدة الصعوبة، مشيرا إلى أن تداعيات الحرب ستكون شديدة على إقتصاديات العالم.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحكومة الإسبوعي، أنه كان هناك إضطرار لإتخاذ قرارات تحد من الأضرار التي يمكن أن تقع على الدولة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الجزء الأكبر من إنتاج الكهرباء يعتمد على الغاز الطبيعي، مؤكدا أن فاتورة إستيراد الغاز شهريا 560 مليون دولار، ووصلت مع بداية الحرب إلى مليار 650 مليون جنيه.