مدبولي: قفزة كبيرة في فاتورة استيراد الغاز بسبب الحرب.. وترشيد الاستهلاك أولوية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط تسببت في ارتفاع كبير في تكلفة استيراد الطاقة، مشيرًا إلى أن مصر كانت تستورد الغاز الطبيعي بنحو 560 مليون دولار شهريًا قبل الأزمة، لترتفع القيمة حاليًا إلى نحو مليار و650 مليون دولار.

استيراد المواد البترولية

وأوضح رئيس الوزراء أن الفاتورة الشهرية لاستيراد المواد البترولية شهدت زيادة تصل إلى ضعفين ونصف، نتيجة الاضطرابات الإقليمية وتأثيرها المباشر على أسعار الطاقة عالميًا، ما يضع ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة للدولة.

وشدد مدبولي على أن ترشيد استهلاك الطاقة أصبح ضرورة ملحة خلال هذه المرحلة، مؤكدًا أن تقليل الاستهلاك يسهم بشكل مباشر في خفض الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الأعباء الاقتصادية.

خطة التحرك خلال الفترة المقبلة

وأضاف أن اجتماع مجلس الوزراء ناقش بشكل موسع خطة التحرك خلال الفترة المقبلة، والتي يأتي على رأس أولوياتها تنفيذ برنامج شامل لترشيد الاستهلاك، إلى جانب اتخاذ إجراءات تدعم استقرار سوق الطاقة.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على إدارة هذه التحديات بكفاءة، مع الاعتماد على وعي المواطنين ودورهم في دعم جهود الدولة من خلال الالتزام بسياسات الترشيد، بما يساعد على عبور هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة.