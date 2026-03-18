مدبولي: لا أفق زمني لنهاية الحرب.. والأزمة الاقتصادية العالمية تتفاقم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التحدي الأكبر الذي تواجهه مصر والعالم حاليًا يتمثل في غياب رؤية واضحة أو أفق زمني لنهاية الحرب في المنطقة، وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين على المستويين الاقتصادي والسياسي.

تداعيات الحرب في الشرق الأوسط

وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمرصحفي أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط تسببت في ارتفاع كبير في الأسعار عالميًا، نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف الطاقة والنقل، ما انعكس بشكل مباشر على مختلف الأسواق.

وأشار مدبولي إلى أن العالم يمر في الوقت الحالي بأزمة اقتصادية حقيقية، متأثرة بشكل كبير بتطورات الأوضاع في المنطقة، مؤكدًا أن هذه التحديات تتطلب تنسيقًا دوليًا وجهودًا مشتركة للتخفيف من آثارها.

الحفاظ على استقرار الاقتصاد

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تتابع تطورات المشهد عن كثب، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الأزمة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتخفيف الأعباء على المواطنين.