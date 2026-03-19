القارئ عمر علي.. أصغر من صلّى في محراب الجامع الأزهر الشريف

شارك القارئ عمر علي الذي تم تكريمه من قبل الرئيس السيسي بجائزة المركز الأول في الموسم الأول من برنامج "دولة التلاوة" بتصويت الجمهور،وذلك خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر عدة صور له من داخل جامع الأزهر الشريف أثناء صلاته كـ إمام بالمصلين.

القارئ عمر علي

وكتب القارئ عمر علي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أصغر من صلّى في محراب الجامع الأزهر الشريف ،لم تكن مجرد خطوة، بل رحلة بدأت بحفظ القرآن الكريم،آيةً بعد آية، بصبرٍ ودعاءٍ وتوفيقٍ من الله،الحمد لله الذي شرّفني بهذا المقام العظيم".

وتابع :"وجعل القرآن سببًا للوصول إلى هذا الشرف الكبير،أسأل الله أن يجعلني من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته،وأن يرزقني الإخلاص والثبات، وينفع بي،دعواتكم دائمًا… فالقرآن هو الطريق ".

وكان قد كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتسابق عمر علي عوض لفوزه بجائزة المركز الأول في الموسم الأول من برنامج "دولة التلاوة" بتصويت الجمهور، وذلك خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.

وحصل المتسابق عمر علي عوض محمد على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، وجاء هذا الفوز بعد حصوله على أعلى نسبة من تصويت الجمهور ضمن حلقات البرنامج.

حظي برنامج دولة التلاوة بمتابعة واسعة خلال شهر رمضان، وأسهم في إبراز عدد من الأصوات القرآنية المتميزة من الشباب.

و شهد البرنامج منافسة بين خمسة متسابقين في المرحلة النهائية، يمثلون فرعي الترتيل والتجويد، إلى جانب جائزة خاصة بتصويت الجمهور.

وأقيم الحفل الختامي لبرنامج دولة التلاوة اليوم خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين، حيث كرّم الرئيس السيسي، الفائزين من مختلف دول العالم، في احتفالية عكست مكانة مصر في خدمة القرآن الكريم وأهله.