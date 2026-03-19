قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفصائل اللبنانية تعلن استهداف 6 دبابات إسرائيلية في بلدة الطيبة بالجنوب
مصر والسعودية توقعان اتفاقية إعفاء متبادل لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة
دعاء ليلة القدر مكتوب 2026.. اغتنموا ليلة 29 رمضان المباركة بأفضل أدعية مستجابة
تراجع أسعار العملات العربية في مصر بالتزامن مع قرار الفيدرالي الأمريكي
البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس
القارئ عمر علي.. أصغر من صلّى في محراب الجامع الأزهر الشريف
الرياض.. الاجتماع الوزاري يطالب إيران بوقف اعتداءاتها فورا
السعودية: إصابة 4 مقيمين نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على الرياض
عيد الفطر 2026 .. تكبيرات صلاة العيد مكتوبة وكيفية أدائها خطوة بخطوة
موعد صرف معاشات أبريل 2026 لـ 11.5 مليون مواطن
Find N6 يغزو الأسواق.. أوبو تواجه سامسونج بهاتف قابل للطي بلا تجاعيد
مشادة كلامية تحولت لمشاجرة.. ضبط المتهمين بالتعدي على سيدة بالشرقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

القارئ عمر علي.. أصغر من صلّى في محراب الجامع الأزهر الشريف

القارئ عمر علي
القارئ عمر علي
باسنتي ناجي

شارك القارئ عمر علي الذي تم تكريمه من قبل الرئيس السيسي بجائزة المركز الأول في الموسم الأول من برنامج "دولة التلاوة" بتصويت الجمهور،وذلك خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر عدة صور له من داخل جامع الأزهر الشريف أثناء صلاته كـ إمام بالمصلين.

القارئ عمر علي 

وكتب القارئ عمر علي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أصغر من صلّى في محراب الجامع الأزهر الشريف ،لم تكن مجرد خطوة، بل رحلة بدأت بحفظ القرآن الكريم،آيةً بعد آية، بصبرٍ ودعاءٍ وتوفيقٍ من الله،الحمد لله الذي شرّفني بهذا المقام العظيم".

وتابع :"وجعل القرآن سببًا للوصول إلى هذا الشرف الكبير،أسأل الله أن يجعلني من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته،وأن يرزقني الإخلاص والثبات، وينفع بي،دعواتكم دائمًا… فالقرآن هو الطريق ".

وكان قد كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتسابق عمر علي عوض لفوزه بجائزة المركز الأول في الموسم الأول من برنامج "دولة التلاوة" بتصويت الجمهور، وذلك خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.

وحصل المتسابق عمر علي عوض محمد على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، وجاء هذا الفوز بعد حصوله على أعلى نسبة من تصويت الجمهور ضمن حلقات البرنامج.

حظي برنامج دولة التلاوة بمتابعة واسعة خلال شهر رمضان، وأسهم في إبراز عدد من الأصوات القرآنية المتميزة من الشباب.

و شهد البرنامج منافسة بين خمسة متسابقين في المرحلة النهائية، يمثلون فرعي الترتيل والتجويد، إلى جانب جائزة خاصة بتصويت الجمهور.

وأقيم الحفل الختامي لبرنامج دولة التلاوة اليوم خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين، حيث كرّم الرئيس السيسي، الفائزين من مختلف دول العالم، في احتفالية عكست مكانة مصر في خدمة القرآن الكريم وأهله.

القارئ عمر علي عمر علي الرئيس عبد السيسي دولة التلاوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر غدًا الخميس

موعد عيد الفطر .. دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر شوال غدا الخميس

عيد الفطر 2026

أهلا بالعيد الجمعة أم السبت.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

مصطفي مدبولي

هل يُطبق على الجميع؟.. الفئات المستثناة والمستفيدة من مقترح العمل أونلاين الجديد

أول أيام عيد الفطر

هنعيد مع السعودية ولا لأ؟ دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن الحد الأدنى للأجور بعد العيد

رسميًا.. الحكومة تكشف موعد الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور

حالة الطقس

طقس غد الخميس.. سقوط أمطار على هذه المناطق

رؤية الهلال

حُسم الأمر | الجمعة أول أيام عيد الفطر في 7 دول .. وترقّب إعلان البقية

الطقس

تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية حادة تضرب هذه المناطق غدا

ترشيحاتنا

ريهام حجاج

ريهام حجاج عن موسم رمضان: التفاح مش أحلى من العنب.. وعاش الفن الممتع

مي سليم

مي سليم تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

ريم مصطفي

ريم مصطفى تدفع ثمن خيانتها بنهاية مأساوية في مسلسل فن الحرب

بالصور

قبل العيد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

قبل العيد..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
قبل العيد..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
قبل العيد..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق في العيد؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق فى العيد؟

قبل العيد..طريقة عمل المخمريّة في المنزل للنساء

قبل العيد..طريقة عمل المخمريّة في المنزل للنساء
قبل العيد..طريقة عمل المخمريّة في المنزل للنساء
قبل العيد..طريقة عمل المخمريّة في المنزل للنساء

قبل العيد .. أسعار فيات شاهين المستعملة

فيات شاهين
فيات شاهين
فيات شاهين

فيديو

الطفل الصيني شاو زييان

كسر كل القواعد | طفل صيني يقتحم عالم السيارات ‏والسرعة مبكرا .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد