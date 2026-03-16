بجائزة مليون جنيه.. الرئيس السيسي يكرم القارئ عمر علي لفوزه بالمركز الأول في دولة التلاوة

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتسابق عمر علي عوض لفوزه بجائزة المركز الأول في الموسم الأول من برنامج "دولة التلاوة" بتصويت الجمهور، وذلك خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.

وحصل المتسابق عمر علي عوض محمد على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، وجاء هذا الفوز بعد حصوله على أعلى نسبة من تصويت الجمهور ضمن حلقات البرنامج.

حظي برنامج دولة التلاوة بمتابعة واسعة خلال شهر رمضان، وأسهم في إبراز عدد من الأصوات القرآنية المتميزة من الشباب.

و شهد البرنامج منافسة بين خمسة متسابقين في المرحلة النهائية، يمثلون فرعي الترتيل والتجويد، إلى جانب جائزة خاصة بتصويت الجمهور.

وأقيم الحفل الختامي لبرنامج دولة التلاوة اليوم خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين، حيث كرّم الرئيس السيسي، الفائزين من مختلف دول العالم، في احتفالية عكست مكانة مصر في خدمة القرآن الكريم وأهله.